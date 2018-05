Aujourd’hui c’est la fête du Travail, alors proposez moi un emploi…Et si vous embauchiez un senior ? Je cherche un job, dans le Tarn, le Tarn et Garonne, l’Aude ou ailleurs et maintenant cela devient urgent. Chaque jour, je consulte les annonces sur les sites, je réponds à des offres pour des entreprises, des cabinets de recrutements, je regarde mes mails, j’attends que le téléphone sonne, sans résultat ou presque…

Je vais avoir 55 ans, mais si vous avez quelques minutes, prenez le temps de lire ce qui va suivre pour percevoir mes qualités professionnelles.

Après de nombreuses années à Paris ou j’ai dirigé des imprimeries, des usines de traitement de courriers massifiés pour la Poste, sans oublier une très bonne expertise informatique et web car j’ai tenté l’aventure entrepreneurial, Funéraire-Info, notamment, je souhaite trouver un emploi sur Sorèze, Revel, Puylaurens, Castres ou Castelnaudary, et je suis mobile et disponible immédiatement.

Du fait de mon expérience, je pense avoir les qualités nécessaires pour trouver un job, en particulier : Un savoir-faire dans l’analyse des coûts, la gestion budgétaire et la mise en place de process d’organisation et de contrôle.

Une expérience de la direction d’équipe et de management.

Sens de l’organisation, capacité d’encadrement, disponibilité, capacité relationnelle, capacité à la négociation sont dans mon ADN.

Depuis 9 mois je cherche…

Des centaines de CV envoyés, des RDV, sur Paris, Toulouse ou Niort, de nombreuses absences de réponse malgré des certifications ISO ou autres… Je suis trop vieux ? Surdiplômé ? Inemployable ? trop C…?

Et pourtant je suis motivé, volontaire et impliqué. Et malgré mon âge la retraite n’est pas faite pour moi, je postule car je dois travailler et j’aime travailler!

Embauchez un couteau Suisse pour votre entreprise !

55 ans c’est une masse d’expériences, de succès, d’échecs, de rencontres, de changements organisationnels, commerciaux, juridiques ou techniques. Immédiatement opérationnel et disponible, je m’adapte vite, je serai rapidement efficace dans les missions que vous voudrez bien me confiez tout en faisant progresser les autres salariés en partageant mon savoir-faire. « Orienté Résultat » et « Service Client », mais avec des compétences relationnelles permettant de fédérer une équipe autour d’une vision et d’un objectif commun en m’adaptant en permanence à un environnement incertain.

Qu’ai-je à vous offrir ? Mes 30 ans d’expérience professionnel, d’excellentes compétences en direction de projet, informatique, en management dans un environnement complexe, en commerce, achat, en audit, relation avec les IRP, certification qualité, en organisation ou encore en digital. Je ne sais malheureusement résumer cela en une ou deux pages, je serais heureux de vous exposer plus en détail mon expérience lors d’un prochain rendez-vous, au cours duquel nous pourrions étudier ensemble l’opportunité d’une future collaboration.

Aujourd’hui c’est la fête du travail, alors proposez moi un emploi… sinon la descente aux enfers va se poursuivre…

Eric Fauveau

06 21 70 92 14