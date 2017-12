Jean d’Ormesson…au menu du réveil funéraire du mardi 5 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mardi 5 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Tout en étant obligé de s’inscrire dans la lignée des comtes d’Ormesson, il s’était fait son propre nom, en forme de sourire, qui reflétait bien son caractère facétieux : Jean d’O. Plus il vieillissait, plus Jean d’Ormesson – qui est mort dans la nuit du 4 au 5 décembre à l’âge de 92 ans – était charmant et charmeur, avec son œil si bleu et son air à jamais espiègle. « Il a toujours dit qu’il partirait sans avoir tout dit et c’est aujourd’hui. Il nous laisse de merveilleux livres », a déclaré sa fille, Héloïse d’Ormesson. Il pensait avec raison que la gaieté est une politesse et voulait mériter un qualificatif presque perdu, « dans un siècle où règne le ressentiment » : délicieux.

Levothyrox

Quatorze décès de patients qui prenaient du Levothyrox, mais pas seulement, ont été signalés dans la base nationale qui recense les effets indésirables des médicaments. Cette information a été communiquée par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) mercredi 29 novembre. À l’heure actuelle, les autorités se veulent rassurantes et assurent qu’il n’y a aucun lien entre ces décès et le médicament.

Zones d’ombre

Survenu la semaine dernière, à Bayonne, le décès de la richissime marquise de Moratalla, atteinte de la maladie d’Alzheimer, n’a pas mis un terme au conflit entre ses deux enfants. Cet été, le fils aîné de l’aristocrate, Forester Labrouche, avait déposé une première plainte pour abus de faiblesse et séquestration, lorsqu’il avait découvert l’existence d’un mandat de protection future établi cinq ans plus tôt.

Yémen

L’ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh, 75 ans, dont trente-trois au pouvoir, a été tué lundi 4 décembre par des rebelles houthistes, ses anciens alliés, au sud de la capitale, Sanaa. « Le ministère de l’intérieur [contrôlé par les houthistes] annonce la fin de la milice de la trahison, et la mort de son chef [Ali Abdallah Saleh], et d’un certain nombre de ses éléments criminels », a déclaré la télévision des houthistes, Al-Massirah, en citant un communiqué.

Harcélement

A 10 ans, Ashawnty Davis pensait n’avoir qu’une solution pour arrêter de souffrir : la mort. La petite fille américaine, habitant à Aurora, dans le Colorado, est décédée mercredi dernier à l’hôpital, deux semaines après avoir été retrouvée pendue dans un placard du domicile familial. Ce sont ses parents qui ont décidé de la débrancher, conscients que le sort de l’adorable fillette était déjà scellé.

Alexandre Dumas

Un 5 décembre littéraire, le 5 décembre 1870, jour de la mort d’Alexandre Dumas. En 1869, déjà, cet ogre de Dumas, ce titan bon vivant commence à sentir la fatigue, et à craindre la maladie et la mort. A son fils, Alexandre, qui s’inquiète de voir la main de son père trembler, il répond, avec le sens de l’à-propos qu’on lui connait : « Que veux-tu ? Elle est tellement habituée à travailler que, quand elle m’a vu lui faire l’injustice de dicter au lieu d’écrire moi-même, elle s’est mise à trembler de colère ! ».

Techniques funéraires

La mort est encore taboue dans notre société mais il est important d’aborder les différentes options possibles au moment du décès. Crémation, aquamation, inhumation… Comment ça se passe ? Combien ça peut coûter ? Qu’est-ce qui est autorisé et interdit ? Réponses de Marie-Thérèse Ferreira De Moura, conseillère funéraire aux Pompes Funèbres de Saint-Julien-Les Villas (Aube).