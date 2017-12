Jean Reno et la Chanson des Escargots qui vont à l’enterrement (Vidéo)

Émotion, Jean Reno est venu lire un poème de Jacques Prévert: »Chanson des Escargots qui vont à l’enterrement », texte, choisi par les filles du chanteur, Jade et Joy, et leur marraine. Un poème émouvant qui évoque la continuité de la vie après la mort d’un être cher, « À l’enterrement d’une feuille morte, deux escargots s’en vont« .

« Ne prenez pas le deuil, c’est moi qui vous le dis, ça noircit le blanc de l’œil, et puis ça enlaidit »



Le comédien a réussi à contenir son émotion jusqu’au dernier mot mais, le texte terminé, il n’a pu retenir son chagrin.

Voici l’intégralité du poème de Jacques Prévert:

A l’enterrement d’une feuille morte

Deux escargots s’en vont

Ils ont la coquille noire

Du crêpe autour des cornes

Ils s’en vont dans le noir

Un très beau soir d’automne

Hélas quand ils arrivent

C’est déjà le printemps

Les feuilles qui étaient mortes

Sont toutes ressuscitées

Et les deux escargots

Sont très désappointés

Mais voilà le soleil

Le soleil qui leur dit

Prenez prenez la peine

La peine de vous asseoir

Prenez un verre de bière

Si le cœur vous en dit

Prenez si ça vous plaît

L’autocar pour Paris

Il partira ce soir

Vous verrez du pays

Mais ne prenez pas le deuil

C’est moi qui vous le dis

Ça noircit le blanc de l’œil

Et puis ça enlaidit

Les histoires de cercueils

C’est triste et pas joli

Reprenez vos couleurs

Les couleurs de la vie

Alors toutes les bêtes

Les arbres et les plantes

Se mettent à chanter

A chanter à tue-tête

La vraie chanson vivante

La chanson de l’été

Et tout le monde de boire

Tout le monde de trinquer

C’est un très joli soir

Un joli soir d’été

Et les deux escargots

S’en retournent chez eux

Ils s’en vont très émus

Ils s’en vont très heureux

Comme ils ont beaucoup bu

Ils titubent un petit peu

Mais là-haut dans le ciel

La lune veille sur eux.