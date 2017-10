« La Mort ou le Silence de la Vie » : bande dessinée pédagogique d’aide au deuil

« La Mort ou le Silence de la Vie », co-édité par les Services Funéraires CITEAU, et l’agence de communication Desjeux Créations et Graphic Impact pour l’illustration, est une bande dessinée pédagogique. Elle est à destination des parents et des enfants de 5 à 10 ans.

Alexandre Citeau est conseiller funéraire aux Services Funéraires Citeau, Alexis Desjeux, est l’auteur des textes et Gérard Berthelot, est l’illustrateur. Ensemble ils ont associé leurs talents afin de créer une bande dessinée pédagogique. Celle-ci est à destination des enfants de 7 à 10 ans, mais aussi pour les parents.

Dans une société où les langues se délient facilement sur les réseaux sociaux, le sujet de la mort demeure au royaume du silence.

C’est par des mots simples et des personnages attachants, que cette bande dessinée pédagogique pleine de couleurs. C’est Ambre, la maîtresse d’école qui assure la médiation. Elle donne des éléments clés pour aider les enfants à traverser l’épreuve du deuil à un rythme individuel. Une histoire touchante, d’amis qui se réunissent autour de Gabriel suite au décès de son grand-père. Les enfants sont à l’image de la société où chacun apporte par son tempérament une pierre à l’édifice du grand château du souvenir.

Bande dessinée pédagogique : un projet qui a du sens

Alexandre Citeau explique » j’ai rédigé les textes de cette BD avec ma simple expérience de père de famille. Je suis marié depuis plus de 15 ans et j’ai 4 enfants. Je suis aussi un fils ayant perdu sa belle-mère par suicide. Un père dont l’un des enfants a perdu une amie lors d’un accident de ski. Un petit-fils qui a perdu ses grands-parents de vieillesse. Un mari qui a perdu son autre belle-mère d’un cancer. Ce sont toutes ces émotions, ces expériences de la vie qui ont guidé ma plume et feront je l’espère sens pour les parents qui liront ce livre ».

Comme je l’explique régulièrement, c’est le lien entre les parents et les enfants qui aident à mettre des mots sur le chagrin. Le livre, carnet, bande dessinée pédagogique doit rester un outil et non une fin en soit.

pour approcher le sujet de la mort à travers trois ouvrages à destination des enfants suivant leur âge. Des livres plein de vie et de couleurs.