LE FIFF signe son 1er dossier de reprise de pompes funèbres avec FUNÉPLUS

Chers lecteurs et professionnels du secteur, veuillez trouvez ci-après l’intégralité du Communiqué de Presse de Funéplus. Le FIFF, Fond Indépendant de Financement Funéraire vient de signer son premier dossier de reprise de pompes funèbres avec Funéplus, premier groupement d’indépendants de France.

Secteur funéraire en pleine croissance :

LE FIFF signe son premier dossier de reprise en collaboration avec FUNÉPLUS.

Avec 4 000 entreprises présentes sur tout le territoire pour près de 20 000 salariés, les acteurs du funéraire sont bien implantés dans l’économie française. Témoignage de ce secteur en pleine croissance : cet été, les Pompes Funèbres Soulard au Boupère ont fait l’acquisition des Pompes Funèbres Sèvre Bocage à La Gaubretière. Cette opération de croissance externe 100 % vendéenne a été rendue possible grâce au Fond Indépendant de Financement Funéraire (FIFF) et FUNÉPLUS.

Le FIFF vous accompagne dans votre projet

Créé en juillet 2017 de la volonté d’accompagner les créateurs/repreneurs et les cédants d’une activité funéraire à développer leur projet, le Fond Indépendant de Financement Funéraire (FIFF) a pour vocation de défendre les petites et moyennes entreprises en revendiquant une volonté « métier » en opposition à une démarche purement spéculative. Cet organisme participe ainsi à la bonne transmission des entreprises ou à leur création. Son action indépendante permet le renouvellement de la profession tout en préservant la diversité et la qualité des services et le libre choix des familles. Le FIFF joue un rôle d’activateur de projet permettant ainsi d’obtenir l’accord bancaire de financement du repreneur.

Un travail en collaboration avec FUNÉPLUS, premier groupement d’indépendants de France

Ce premier dossier de reprise avec le concours du FIFF, outil de soutien financier de FUNÉPLUS, permet dans ce cas précis de mettre en lien deux entreprises affiliées à ce réseau national regroupant plus de 360 entreprises funéraires indépendantes et familiales sur plus de 600 points de vente. Au travers du FIFF, FUNÉPLUS a joué son rôle de réseau accompagnant les TPE/PME funéraires en leur permettant de se développer, grâce notamment à des conseils stratégiques, une information juridique, des outils spécifiques, une sélection de fournisseurs et partenaires et surtout un réseau qui favorise la dimension humaine, une valeur forte.

Quelles perspectives pour l’avenir ?

Le funéraire est une filière portée par la hausse de la mortalité et le vieillissement de la population. Métier de contact, à multiples facettes, le secteur est composé d’une majorité d’entreprises de petite taille avec un actionnariat familial. Selon une étude Xerfi de décembre 2016, le chiffre d’affaires du secteur est en augmentation de 1,5 % en 2017. Sur les 10 dernières années, ce dernier a augmenté de 25 %. De plus les perspectives d’évolutions laissent apparaître qu’entre 20 et 30 % des entreprises vont changer de main dans les années à venir. FUNÉPLUS adossé au FIFF apporte donc une alternative humaine et une réponse économique aux problématiques quotidiennes des dirigeants et des porteurs de projets dans une économie en perpétuelle

évolution.

Contact Funéplus : Antony FALLOURD – 02 51 37 28 88 – antony@funeplus.com – www.funeplus.com

Contact FIFF : Loïck RODDE – 02 51 37 34 00 – contact@fiff.fr – www.fiff.fr