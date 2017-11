Le groupe fabricant de cercueils FUNICO au Salon Funéraire Paris le Bourget 2017

Vous les connaissez depuis plus de 50 ans, sous l’enseigne Cercueils du Nord, cédé en 2000 à la société FUNICO – qui ne sera appelé comme tel qu’en 2015. Aujourd’hui FUNICO et FUNICO international – regroupement de quatre fabricants-distributeurs de fournitures et matériels funéraires-, indépendants juridiquement, financièrement et commercialement, vendent 95 000 cercueils par an en Europe.

Présentation

Pouvez-vous, vous présenter ainsi que votre entreprise ?

Jérôme HEGO : Le groupe FUNICO est fabricant de cercueils et distributeurs d’articles funéraires, il est implanté en France, en Belgique et en Hollande. Le groupe possède trois usines et une dizaine de dépôts logistiques dont 5 en France. Je suis le responsable de la société FUNICO France.

Quels sont vos activités et vos services ?

Jérôme HEGO : Fabriquer des cercueils puis les livrer en 24 heures complètement équipés selon les besoins et les choix des opérateurs funéraires. Notre activité repose sur, d’une part la fabrication, et d’autre part la livraison de proximité.

Le Salon et vous

Ce n’est pas la première fois que l’on vous voit au salon. Que se cache-t-il derrière cette fidélité ?

Jérôme HEGO : FUNICO est en effet présent au salon et a toujours été exposant depuis l’origine. Cet évènement phare est un moyen unique de rencontrer tous les acteurs de la filière en un temps record et, avant tout, de partager un moment privilégié avec nos clients.

Organisation, mise en valeur de votre espace, où en êtes-vous dans votre organisation ?

Jérôme HEGO : Toute l’organisation est bouclée, notre stand sera très orienté « numérique » cette année ! Le bar y tient toujours une place importante car il s’agit avant tout de passer un bon moment !

Entre la mise en valeur de vos services/produits et les contacts clients, comment assurez-vous du trafic sur votre stand ?

Jérôme HEGO : La majorité de nos clients habituels nous ont déjà confié qu’ils passeraient nous rendre visite comme à l’accoutumé ; plus de 150 de nos clients étaient passés lors du dernier salon à Villepinte.

J’espère également que nos dernières campagnes de publicité et mailings finiront de convaincre un certain nombre de prospects à venir nous rendre visite.

Et pour accueillir tous nos visiteurs 12 personnes se relaieront à temps plein sur le stand donc tout le monde sera reçu comme il se doit !

Produit phare ? Surprise ? donnez-nous un indice !

Jérôme HEGO : Bien sûr, il y aura des nouveaux cercueils en présentation, un espace Personnalisation et une animation numérique permanente avec notre informaticien maison !

Allez-vous offrir des cadeaux à vos visiteurs ou organiser un jeu ?

Jérôme HEGO : Les clients désireux de commander pendant le salon pourront bénéficier « d’offres spéciales salon » avec des conditions avantageuses.

Le salon, la 30 ème édition

Retour au Bourget ! C’est important pour vous ?

Jérôme HEGO : Le salon au Bourget c’est historique et aussi plus pratique pour nous qui venons du Nord de la France !

Il est évident que nous avons plus de repères au Bourget qu’à Villepinte mais l’essentiel est que cet évènement perdure, qu’importe l’endroit !

Et vos voisins de salon, peut-on savoir qui ils sont ?

Jérôme HEGO : Nous somme entourés par des professionnels qui viennent de métiers tous différents ce qui présage d’échanges riches, d’autant que certains sont des partenaires très proches!

En face de notre stand nous avons la chance d’avoir un de nos clients qui est également lui-même fournisseur de véhicules funéraires.

Quels seront les éléments gages de réussite de cette 30 ème édition ?

La présence d’un public en masse et la convivialité. Le retour des visiteurs Européens.

En quelques mots …

Le Salon du Funéraire pour vous c’est : Un moment fort attendu !

3 jours de salon, sportif ou détente ? : Beaucoup de sueur mais aussi un plaisir intense à l’arrivée comme après un vrai effort physique !

Tous ces exposants c’est, concurrence ou convivialité ? : La convivialité avant tout, la concurrence on la vit déjà tous les jours.

La 30 ème édition c’est l’occasion de dire un petit mot aux organisateurs : Merci d’avance et on compte sur vous !

> Nom commercial: FUNICO

> Votre numéro de Stand: K38

> Nom du responsable: Jérôme HEGO

Adresse: 1665 route de Courrières

> Ville: 62220 CARVIN

Téléphone: 0321440701

> Adresse mail: jhego@funico.fr

> Site Internet: www.funico.fr