Notre calendrier grégorien nous permet d’utiliser le 1er janvier comme un bouton Reset. On efface, on reboote et on recommence en sachant qu’à la fin de l’année et malgré tous nos efforts, nous serons infectés par les mêmes virus. Le 1er janvier n’est ni un carrefour, ni une nouvelle page, c’est le temps de la continuité.

« Soyez vous mêmes, libérez vous, osez rêver ». Toute l’année, vous avez été matraqués de citations, de vidéos d’épanouissement personnel pour vous aider à être vous-mêmes. Comprenez : à allez mieux. Pourtant cela sous-entend, qu’être soi-même, c’est être heureux et voilà pourquoi nous vivons perpétuellement dans une société d’insatisfaction chronique. Pas besoin d’oublier votre passé pour avancer. Pas besoin de tourner la page pour continuer à écrire. Pas besoin de souffrir pour être heureux, ni d’être heureux tout court. Pas besoin non plus d’adopter le carpe diem qui ne convient pas à tout le monde.

En réalité, peu importe qui vous êtes, cela n’a aucune importance. Peut-être que vous êtes un sérial lover, un acheteur compulsif. Peut-être que, comme moi, vous êtes accros à la caféine et à la nicotine. Peut-être aussi que vous ne pouvez pas passer une seule année sans scène dramatique sous la pluie ou le quai d’une gare. Peut-être que les adieux sont votre leitmotiv. Ce qui compte, c’est votre histoire, votre Histoire.

Pour certains, avancer c’est paradoxalement vivre dans une nébuleuse mélancolique dans laquelle y déposer ses rancunes et son talent. Pour d’autres, seuls les objectifs et les défis stimulent les appétits.

Tout cette année passée je suis venue vous parler d’amour, et de solitude, sans pour autant utiliser ces mots. Je dis toujours que ce qu’il y a d’important dans l’écriture ce sont les mots que l’on ne dit pas. Nous sommes dans une société de la réalité virtuelle, de la 3D, de la 4K et pourtant nous sommes incapables d’apprécier l’invisible. Une année, c’est faire avec les échecs et les petits bonheurs, c’est aménager les projets, et remettre la voiture sur la route. Et pourtant c’est aussi tous les moments silencieux, tous ceux de mémoire, tous ceux d’espoir, tous ceux où il ne se passe rien, où tout se passe.

En solfège, le silence est tellement plus complexe que tout le reste, la pause équivaut à celui d’une ronde, la demi-pause à celle d’une blanche et le soupir est le silence musical de la noire. Pourquoi est-ce-que les photos de sacs à dos au bord des falaises pullulent sur la toile ? Pourquoi est ce que le hurlement sourd nous parle autant ?

Celle année sera riche en portes qui claquent, en « je t’aime » bien trop souvent prononcés, en mots écrits, en colère regrettée et pourtant pour 2018, je ne vous souhaite qu’une seule chose : un soupir.