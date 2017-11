Les corbillards PILATO au Salon Funéraire Paris le Bourget 2017

La Jaguar est mise en lumière cette année sur le stand D 85 des corbillards limousines PILATO au Salon Funéraire Paris, Le Bourget 2017.

Présentation

Pouvez vous, vous présenter ainsi que votre entreprise ?

Pilato entreprise familiale italienne, concepteur – constructeur de corbillards depuis 1963. Nous réalisons de nombreux modèles limousines sur base Mercedes-Benz et Jaguar ainsi que des fourgons de cérémonies. Notre fabrication représente le meilleur compromis entre la qualité et le prix, le design et la fonctionnalité et nous sommes en mesure de satisfaire les exigences de chaque client partout dans le monde. Un corbillard Pilato est reconnaissable entre tous !

Quels sont vos activités et vos services ?

Pilato fait partie d’un cercle très restreint dans le monde de concepteur – constructeur de corbillards. Nos corbillards sont personnalisés à la demande des clients à travers le monde. Nous maîtrisons l’ensemble des étapes de fabrication jusqu’au service après vente. Nous assurons également un rôle de conseil et d’information auprès des futurs acquéreurs, en particulier sur l’utilisation de ce type de véhicule et sur les règlementations funéraires particulières en France.

Notre entreprise familiale se situe à 1/2 heure de Venise et de nombreuses entreprises françaises viennent nous rendre visite jusqu’à la veille de l’exposition !

Le Salon et vous

Ce n’est pas la première fois que l’on vous voit au salon. Que se cache-t-il derrière cette fidélité ?

Nous venons à Paris depuis de nombreuses années et ce rendez-vous est important car c’est l’occasion de consolider notre développement en France mais aussi sur le marché Européen. Nous sommes présents sur les salons funéraires à travers le monde.

Organisation, mise en valeur de votre espace, où en êtes vous dans votre organisation ?

Nous sommes dans le timing pour le montage de notre stand. Nous arrivons mercredi matin pour la mise en place.

Entre la mise en valeur de vos services/produits et les contacts clients, comment assurez-vous du trafic sur votre stand ?

Nous avons mis en œuvre depuis cet été une campagne d’information auprès de nos clients et des prospects pour cette édition 2017. Notre newsletter mensuelle et notre présence sur le terrain nous assure d’un grand nombre de visiteurs sur notre stand comme chaque année. Les premières livraisons en France se poursuivent depuis cet été et l’expérience au quotidien de nos clients est notre meilleure publicité !

Produit phare ? Surprise ? donnez-nous un indice !

Cette année est exclusivement Jaguar ! Mais l’année prochaine…

Allez-vous offrir des cadeaux à vos visiteurs ou organiser un jeu ?

Pas particulièrement mais le plaisir d’accueillir nos visiteurs à l’italienne !

Le salon, la 30 ème édition

Retour au Bourget ! C’est important pour vous ?

Pas spécialement !

Et vos voisins de salon, peut-on savoir qui ils sont ?

Les équipements FIMO avec la bonne humeur de Rodolphe et une nouvelle société espagnole.

Quels seront les éléments gages de réussite de cette 30 ème édition ?

Venir nous voir en D 85 sera l’occasion de passer un agréable moment avec notre équipe et découvrir pour la première fois cette année en France nos corbillards d’excellence.

Un salon réussit pour nous c’est la concrétisation de partenariats avec des nouveaux clients et la satisfaction de nos clients qui utilisent nos corbillards au quotidien racontant aux visiteurs encore hésitant leur expérience positive auprès des familles et ce quelque soit le lieu géographique !

En quelques mots

Le Salon du Funéraire pour vous c’est : 3 jours de salon, sportif ou détente ?

Plutôt sportif car très sollicités jusqu’à la fermeture !

Tous ces exposants c’est, concurrence ou convivialité ? :

Convivialité, c’est toujours un plaisir de partager avec les autres exposants !

La 30 ème édition c’est l’occasion de dire un petit mot aux organisateurs :

Nous leur souhaitons un très bon anniversaire pour les 30 ans, mais des choses sont à revoir…

Souhaitez-vous répondre à une question que nous ne vous avons pas posé ?

La question : Pourquoi ne mettez-vous pas de corbillards d’occasion ?

La réponse : Pilato respecte les organisateurs qui refusent ce type de véhicules sur les stands ! Ce n’est pas le cas de tout le monde…

La question subsidiaire : Pourquoi la star Guillaume Bailly n’est pas sur votre stand ?

La réponse : Tout d’abord parce ce qu’il est trop cher, et parce qu’il préfère les frites à la pizza !

PILATO-SPA STAND D 85

Nom du responsable siège Italie : Mme Barbara Pilato

Nom du responsable commercial France : Mr Olivier Defrancq

Adresse: Via Foscarini 6 – 31040 Nervesa Della Battaglia – Italie

Téléphone: +39 (0) 422 881 298 et 06 76 48 57 42

Adresse mail: pilato@pilato-spa.it et pilato.france@gmail.com

Site Internet: www.pilato-spa.it et la

Salon funéraire Paris le Bourget