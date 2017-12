Monsieur Philippe Gentil rejoint FAPE Obsèques et le VŒU Funéraire

FAPE Obsèques et Le Vœu funéraire annoncent la prise de fonction de Monsieur Philippe Gentil au poste de Directeur Général.

Homme incontournable des services funéraires, Philippe Gentil bénéficie d’une expérience

professionnelle lui procurant une parfaite légitimité pour accompagner FAPE Obsèques et

le Vœu Funéraire à l’aune des enjeux d’un marché en pleine mutation.

Depuis 1992 Philippe Gentil à occupé des postes clés au sein des entreprises les plus en

vue du monde du funéraire : de Directeur International à Directeur de la stratégie en

passant par la Présidence ou la création de groupes de renom.

Des missions pour lesquelles il a toujours eu à cœur d’imprimer sa vision, empreinte d’un

dynamisme tourné vers l’avenir et fondée sur l’écoute des professionnels du funéraire.

Nul doute que cette expertise et ces qualités trouveront écho dans l’ADN des marques,

FAPE Obsèques et le Vœu Funéraire. Aujourd’hui acteurs majeurs de l’assurance obsèques

elles entendent poursuivre leur développement auprès de l’ensemble des professionnels

du funéraire et de la prévoyance obsèques.

Source :Communiqué de presse FAPE Obsèques – Le VŒU Funéraire 13 décembre 2017

Le VŒU Funéraire

– 81, rue Taitbout – 75009 Paris / Tél. 01 46 60 54 48

Filiale du Groupe Burrus Courtage – SA au capital social de 4 323 975 € – RCS Paris B 310 775 804

FAPE Obsèques

– 7 Place Pierre de Coubertin – 59790 Ronchin / Tél. 03 28 01 05 10

Filiale du Groupe Burrus Courtage – SASU au capital de 40 000 € – RCS Lille B 478 782 915