Octobre rose pour le « pognon »? : le cancer du sein tue encore

Près de 54 000 nouvelles personnes sont touchées chaque année par un cancer du sein. Il est le cancer le plus répandu des cancers féminins. 1 femme sur 9 sera concernée par ce cancer au cours de sa vie. Une mortalité du cancer du sein en baisse Le cancer du sein était un véritable fléau avant les années 80, les progrès médicaux et le dépistage ont fait baisser la mortalité et fait stagner son évolution. Aujourd’hui près de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris. Un chiffre encourageant et loin d’être celui des autres types de cancer. Le cancer du sein à savoir : Moins de 10% des cancers du sein surviennent avant 40 ans. Le risque augmente ensuite régulièrement jusqu’à 65 ans. Ceci, associé au fait que la densité de la glande mammaire est moins importante à cet âge. C’est pourquoi cela justifie le choix de la tranche d’âge de 50 à 74 ans retenue pour le dépistage organisé. L’homme et le cancer du sein Contrairement aux idées reçues, les hommes peuvent également développer un cancer du sein. Ces cas rares, représentent seulement 1% du nombre total de cancers du sein et 0,5% des cancers masculins. Le cancer du sein en chiffres chez la femme 54 000 nouveaux cas annuels

1er rang des cancers en terme de fréquence (33,5% de l’ensemble des nouveaux cas de cancer)

75% des cancers du sein se déclarent après 50 ans

se déclarent après 50 ans âge moyen au diagnostic = 61 ans Il y a encore 11 900 personnes qui décèdent annuellement d’un cancer du sein. C’est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes.

Le cancer du sein et les limites d’Octobre rose

Au risque de m’attirer les foudres, j’aimerais vous parler des limites d’Octobre rose. Pour la 24ème année consécutive, cette campagne de lutte contre le cancer du sein a été lancée dès le 27 septembre. L’idée d’origine est noble, pousser au don, via des messages de stars ou des entreprises. Elles participent à ce mois de mobilisation pour aider à lutter contre le cancer du sein.

« Convaincre les femmes du rôle primordial du dépistage précoce et faire progresser la recherche, telle est la vocation de cette campagne et de l’association. »

Bon déjà, le rose pourquoi ? on ne sait pas. Ah oui sans doute parce qu’on est des filles. Whaou ça va grandement faire avancer la recherche tout ça. Mais ne rouspétons pas tout de suite.

Cette année encore vous allez donc pouvoir acheter des fleurs, des vêtements, aller chez le coiffeur, et tout ça en aidant la recherche. Pas mal hein ? Sauf que d’années en années, il y a ceux qui sont contre, et qui expliquent que Octobre Rose bah c’est un peu comme les Enfoirés, c’est beaucoup pour les entreprises et très peu pour la recherche. On les retrouve même avec un hashtag ; #OctobreRoseCestSurtoutDuPognon et leur site Le Cancer rose, dont l’objectif est résumé en ces termes :

« Tous les ans, en octobre, le monde est rose pour la cause du cancer du sein. La course ne fait pas reculer le cancer, mais avancer les affaires. Le don ne réduit pas la mortalité, mais fait vivre les marques. Le spot télévisé profite aux médias et associations, mais vous désinforme. Eteignez la télé, ôtez le ruban, cessez de courir et entrez ; ici cinq médecins indépendants ont créé ce site pour vous, pour relayer informations, controverses et outils de compréhension du cancer et des abus du dépistage. »

Le sur-dépistage du cancer du sein

Reportages, études, depuis quelques années on entend beaucoup parler du sur-diagnostic, qui est pour résumer le fait de découvrir un cancer qui n’aurait pas affecté la santé de la femme s’il n’avait pas été détecté. Surtout que d’après les chiffres, le sur-diagnostic, n’évite pas les décès. Cécile Bour, présidente de l’association le cancer rose, constate qu’avant 2000 ( généralisation du dépistage ) dix nouveaux cancers entraînaient quatre ablations totales, en 2012, rien a changé pourtant cela aurait du baisser.

Cancer du sein et choix des femmes

Mais rappelez vous, en 2012, l‘UFC que choisir mettait en garde contre le dépistage abusif.

« L’importante controverse scientifique autour de la balance bénéfices/risques du dépistage a abouti à un changement de la communication dans de nombreux pays. Avec Octobre rose, la France, elle, continue le matraquage, pour ne pas dire la propagande, autour des seuls bienfaits du dépistage… Trois épines égratignent ainsi le choix éclairé des Françaises : une information partielle et obsolète, des injonctions pressantes et culpabilisantes et des médecins intéressés financièrement. »

Alors ne plus se faire dépister contre le cancer du sein ?