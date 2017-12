Pilato pour Johnny à Saint barth, tarifs cavurne, polémique, au menu du réveil funéraire du mardi 12 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mardi 12 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Ouest-France :

Le président du comité éditorial et ancien patron du groupe Ouest-France, François-Régis Hutin, est décédé dimanche soir à l’âge de 88 ans à Rennes. C’est le rédacteur en chef du quotidien, François-Xavier Lefranc, qui a annoncé sa mort à l’AFP.

Climat :

Entre 300.000 et 400.000 décès supplémentaires liés au réchauffement climatique. Plus de 50 chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus mardi 12 décembre au sommet climat organisé à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Objectif : relancer la mobilisation contre le réchauffement climatique après la décision des Etats-Unis de se retirer de l’accord de Paris sur le climat, adopté en 2015.

Procès du meurtre à Decize :

l’étrange avis de décès qui a conclu à une mort accidentelle. Entendu comme témoin, le médecin psychiatre qui avait conclu dans un premier temps à une mort accidentelle, a passé un quart d’heure difficile devant la cour d’assises, lundi.

The Endless Summer :

Dans le milieu du surf, le nom de Bruce Brow n est connu de tous. L’Américain, qui est mort ce week-end à l’âge de 80 ans, ne l’était pourtant pas pour ses prouesses sur une planche mais bien grâce à ses films, dont un en particulier restera culte à jamais. Après plusieurs tournages « Slippery When Wet » (1958), « Surf Crazy » (1959) et « Waterlogged » (1962), le jeune Bruce Brown passionné de surf depuis son enfance passée à Long Beach (Californie) connaît les joies d’un énorme succès en réalisant « The Endless Summer » en 1966.

Inondations:

Ce lundi soir, vers 19 h 40, un homme de 82 ans a été retrouvé mort à son domicile du Val Vert, à Morlaix. Cet ancien moulin venait d’être inondé par le Jarlot, sorti de son lit une heure auparavant. Ce sont des voisins qui, s’inquiétant de l’état de santé de l’octogénaire, ont prévenu les secours.

Crématorium écologique :

Projet. L’appel d’offres pour la construction du second crématorium de la Métropole est lancé. Il sera construit au Petit-Quevilly et il prévoit de récupérer de la chaleur pour la réinjecter dans le chauffage urbain.

Tarifs :

Après avoir été interpellés par un habitant sur les tarifs exorbitants d’un cavurne et d’une case de columbarium dans le cimetière de Daon, nous avons tenté de comprendre pourquoi existe-t-il une telle différence entre les communes ? 1 700 €. C’est le montant dont la famille doit s’acquitter, depuis 2012, pour pouvoir déposer les cendres d’un défunt daonnais dans une urne cinéraire, elle-même installée dans un cavurne. De la même manière, les tarifs des cases du columbarium apparaissent tout aussi élevés avec un prix fixé par la municipalité – comme la loi l’oblige -, il y a cinq ans, à 1 300 € pour les habitants de la commune (1 800 € hors commune).

Polémique:

Avec sa passion pour les tombes, Philippot va devenir gardien de cimetière », écrit Gilbert Collard, député du Gard, sur Twitter. En dépit de l’actualité du moment, il ne s’agit pas du cimetière de Saint-Barth, mais de celui de Jarnac, en Charente. Là où, samedi après-midi, après une réunion politique, Florian Philippot s’est recueilli devant la tombe de François Mitterrand.

Absolu :

Jérémie Levy présentait 3 des modèles de la collection Absolu au salon du Funéraire Paris 2017. L’occasion de montrer un design jamais vu et d’asseoir sa marque.

Charly Hennard et Pilato :

Charly est un homme de conviction qui allie les projets novateurs et la qualité de service. Tout d’abord avec écocerc, la marque des cercueils en carton, puis avec FunérArts du groupe Mazal, les spécialistes de la personnalisation – plaques, cercueils, inters. Et maintenant la limousine Pilato. Ceux qui voient tout cela de manière tape à l’œil ont tout faux, il s’agit pour Charly d’être à l’écoute des familles. Et c’est un exercice compliqué de comprendre ce que les familles désirent alors même que parfois elles ne le savent pas elles-mêmes. Pour cela il faut avoir un sens particulier : celui d’écouter le silence.

Pilato à Saint Barth:

Le corps de Johnny Hallyday arrivé à Saint-Barthélémy le 10 décembre pour y être inhumé, le lendemain de l’émouvant adieu des fans de Johnny Hallyday à leur idole, sur le tarmac de l’aéroport une limousine PILATO de 1979.