Prix des obsèques, grippe…au menu du réveil funéraire du vendredi 27 octobre 2017

Les obsèques, moment douloureux pour les famille et souvent pour le portefeuille. Les tarifs des prestations pour un enterrement varient et il est souvent difficile de discerner le superflu de l’obligatoire. Zoom dans le Calvados.

Antonio De Oliveira est franchisé Roc Eclerc depuis 22 ans. Il y a 11 ans, il a décidé d’acheter un terrain pour y construire sa propre chambre funéraire. En 2006 Antonio fait partie de ces dirigeants bien dans son agence. La concurrence, il la connaît, les rachats, les nouvelles agences, il a tout connu et … il est toujours là, plus que jamais concentré sur son entreprise Pompes Funèbres et Marbrerie de l’Oise- PFMO- et sur les valeurs qu’il souhaite véhiculer.