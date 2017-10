Réveil funéraire du mardi 31 octobre 2017 : semaine spéciale Toussaint

Réveil funéraire du mardi 31 octobre 2017 spécial Toussaint. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mardi 31 octobre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Économie ou escroquerie ?

On commence par les sujets qui fâchent. Pour la presse, la Toussaint est LE marronnier pénible de l’année. Mais comme je dis régulièrement, le marronnier est le leitmotiv du journaliste, puisque chaque jour de l’année se répète invariablement. Bref. Pour le secteur funéraire en revanche LE marronnier pénible de l’année c’est lorsque les journalistes viennent parler d’économie d’arnaque d’escroquerie oubliant tout à fait le reste du secteur. Attention, j’espère que vous avez fini votre café, sinon vous risqueriez de le balancer sur votre tablette, smartphone etc. Ça serait dommage, vous ne pourriez plus lire Funéraire Info. Une étude, la même que l’an dernier et toujours par les mêmes, Familles Rurales. L’ensemble de la presse a repris à coeur joie cette étude, se dépêchant de la commenter. On la retrouve ainsi :

Dans le Figaro : « Selon une étude de l’association Familles Rurales, les prix varient de 1 à 5 pour une inhumation et de 1 à 3 pour une crémation. Les entreprises locales restent moins chères que les grands groupes. Le réseau Pompes funèbres de France réfute ce constat. » Sur le lynx.fr , le Parisien, l’Express, le Huffington Post, Les Echos.

Religion vers Laïque

Qui dit Toussaint, dit fête religieuse, c’est donc l’occasion de remettre la religion au coeur de la problématique des obsèques.

Ainsi dans le magazine la Vie, on déclare que 70% des obsèques sont religieuses (d’après les PFG) « ’Église reste le principal lieu qui ritualise la fin de la vie terrestre. « Une situation qui peut amener certaines personnes à associer l’Église au décès de leurs proches » À méditer.

Discours à contre courant dans Centre Presse, qui revient sur les cérémonies civiles : Les cérémonies civiles lors des obsèques ont la préférence d’un nombre croissant de familles. Selon une étude Ifop de 2010, 45% des Français disaient souhaiter ce genre de cérémonie pour eux-mêmes, la demande de cérémonies civiles étant encore plus importante en cas de crémation qu’en cas d’inhumation. Et la demande ne cesse d’augmenter. Même genre de discours pour Rue89 avec la proposition de création d’une coopérative funéraire : « Pour parler librement de la mort sans passer par la case psy, Edileuza Gallet anime des « Cafés mortels » à Bordeaux. Cette psychanalyste travaille désormais à la création d’une coopérative funéraire, qui veut proposer des cérémonies laïques, des enterrements écologiques et un accompagnement des familles. »

La proposition du secteur

Patrick Lerognon, président de l’UPFP a déclaré qu’au vue des évolutions du secteur il était grand temps de le repenser : » Le premier enjeu de la profession, c’est indubitablement la percée de l’assurance obsèques qui devrait représenter 40% de nos convois dans une quinzaine d’années, contre 20% aujourd’hui. Il nous faut donc nous armer en conséquence car les banques et les assurances, qui détiennent ces contrats, favoriseront les grandes entités. C’est pourquoi il nous est aujourd’hui indispensable de constituer un réseau afin de capter ces nouveaux canaux clientèles. L’offre funéraire doit être repensée. »

Administratif

Le Populaire du centre vous aide et vous explique tout sur les démarches après décès : Après la tenue des funérailles, on parle de « faire le deuil » mais avant… Il faut régler une montagne de formalités administratives dans les jours et les mois qui suivent le décès. Quelles sont ces démarches à entreprendre dans les jours et mois qui suivent le décès d’un proche ? Nous faisons le point avec Patricia qui a perdu son père il y a trois mois.

Portrait Outre-Atlantique

Caleb Wilde gère une entreprise de pompes funèbres dans la petite ville de Parkesburg, en Pennsylvanie. Comme d’autres font du vin ou construisent des maisons, sa famille enterre des gens depuis six générations.

Reportage au Père-Lachaise

Petite vidéo dans les allées sur Père Lachaise, pas tout à fait comme les autres : Sur une cinquantaine d’hectares, touristes et visiteurs, parfois étranges, se côtoyent au milieu des tombes du cimetière du Père-Lachaise, le plus vaste de Paris. Ce cimetière serait l’un des lieux les plus hantés de la capitale, selon des spécialistes de la question, mentaliste ou vampirologue.

Portrait Thanatopraxie :

La mort reste un sujet délicat et tabou. Et les soins prodigués aux défunts une activité un peu mystérieuse. Pour Nicole Siegenthaler, directrice de l’entreprise de pompes funèbres Flühmann-Evard-Arrigo, à Neuchâtel, il s’agit d’une vocation héritée de son tout jeune âge. Ses interventions ont pour objectif de rendre leur dignité aux personnes décédées.

Cimetière :

» A l’occasion de la Toussaint, la fête des morts, nous avons passé 24 heures dans le cimetière municipal de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. » Un joli diaporama à regarder.

Deuil animalier :

La disparition d’un fidèle compagnon, même à quatre pattes, peut être douloureuse. Chaque maître endeuillé a sa façon de tourner la page… sans pour autant oublier.

4 éléments :

Si en France, seules l’inhumation et la crémation sont autorisées, ça n’est pas le cas ailleurs dans le monde. Vous êtes nombreux à plébisciter de nouveaux procédés pour faire disparaître votre corps après la mort, tels que l’aquamation ou encore la promession, et voilà qu’en Californie, vous pouvez désormais vous faire liquéfier.

