RIIF, Réseau Inter-massif Innovation Funéraire

Initiative exclusive de la Chambre des Métiers de la Haute Vienne, le projet RIIF a pour objectif de structurer et d’animer un réseau économique et technique dédié aux entreprises artisanales et manufacturières dans leur développement de produits funéraire.

Design et conception, au cœur du projet RIIF

C’est un accompagnement et un pont que se propose d’être la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute Vienne, entre les fabricants d’articles funéraires et les pompes funèbres ou marbreries, distributeurs.

Le RIIF n’accompagne pas uniquement des fournisseurs déjà vendeurs d’articles ou de produits funéraires, mais incite les artisans à se tourner vers ce marché avec un accompagnement dédié. Le projet a ouvert ses portes au public avec la première exposition organisée par la CMA. On y trouvait des acteurs du funéraire déjà connus, mais aussi des artisans qui ont sauté le pas : mosaïstes, graffeurs, ferronniers, tapissiers d’ameublement…

Tous proposent leur vision du design funéraire, et l’exposition a rencontré un vif succès auprès des particuliers, contents de découvrir ou de redécouvrir un funéraire qu’ils s’imaginaient souvent morne et sans couleurs.

C’est une opportunité pour les artisans de tous métiers, de promouvoir un savoir-faire local avec des produits dotés d’une âme, vers un marché particulièrement difficile à intégrer. En cela, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat est une structure neutre et apte à proposer une solution viable et pérenne à travers le RIIF.

Concrètement, le projet RIIF

Mené par la CMA de Haute Vienne, en partenariat avec la CMA de la Creuse et du Tarn, le projet RIIF concerne les artisans des 21 départements du Massif Central, un large territoire bien connu pour ses savoir-faire emblématiques et traditionnels, de la porcelaine au granit, de la tapisserie à la coutellerie.

Pour cela, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat propose de sensibiliser et d’accompagner les entreprises sur le marché bien particulier du funéraire, tant du point de vue des acheteurs, les familles ; que des distributeurs potentiels, les pompes funèbres et marbreries.

La CMA mettra en place des formations permettant aux entreprises d’être accompagnées sur leur production, tant sur le coût, que sur les démarches de design et de production. Elle souhaite également que les entreprises puissent accueillir des stagiaires en design, avec la collaboration d’écoles ou d’universités volontaires.

Les produits imaginés seront soumis aux professionnels du funéraire, indépendants, réseaux ou publics, pour obtenir leurs avis et apporter d’éventuelles modifications qui leur paraîtront nécessaires avant d’entamer une production plus importante et pour que les articles proposés soient au plus près des attentes du marché.

Une démarche innovante qui ne s’arrête pas là, puisque la CMA accompagnera les entreprises pour le dépôt des produits à l’INPI, et sera présente dans chaque entreprise, individuellement, pour les aider à optimiser leur production.

Et bien sûr, une synthèse sous forme de cahier des tendances servira de guide aux entreprises partenaires du RIIF et aux opérateurs funéraires afin de les sensibiliser à cette démarche innovante.

La CMA s’engage auprès des artisans ayant suivi toutes ces étapes à promouvoir et favoriser la promotion et la vente des produits développés notamment auprès des médias, à travers les réseaux sociaux et des catalogues.

C’est donc un véritable accompagnement mené par Christophe CARREAU, Chargé de mission funéraire à la Chambre de Métiers qui se met en place, et une véritable opportunité réfléchie pour les entreprises qui souhaitent développer ou intégrer le marché du funéraire.

Tous les produits ont vocation à être représentés : plaques, columbarium, céramiques…

Le projet est cofinancé par l’Etat au travers du Commissariat au Massif Central, la Région Occitanie et la région Nouvelle Aquitaine.

Les responsables de l’opération ne manqueront pas le Salon du Funéraire 2017 pour présenter le projet RIIF.

L’exposition organisée par la CMA