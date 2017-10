Rivaud au salon du funéraire, interview

Rivaud sera présente au salon du Funéraire 2017, interview avant l’événement de l’année.

Présentation de l’entreprise RIVAUD :

Je m’appelle Benjamin Rivaud. J’ai 39 ans. Je suis marié, père de deux enfants de 11 et 8 ans et j’habite en Alsace, à 20 minutes au Nord de Strasbourg.

J’ai créé mon entreprise en 1999. A l’origine, je m’occupais exclusivement des creusements de tombes que les Pompes Funèbres me sous-traitaient. Puis j’ai développé mon activité et aujourd’hui je suis fier de mes quatre agences de Pompes Funèbres ainsi que de ma société d’achat-vente de véhicules funéraires neufs et d’occasion qui m’amène au Salon du Funéraire et que je vous présente plus particulièrement.

En effet, il y a presque 10 ans, je me suis penché sur le marché des véhicules funéraires en France et plus particulièrement sur celui des voitures de deuil plus communément appelées limousines.

Tout d’abord parce que je souhaitais faire l’acquisition d’un de ces véhicules pour ma propre agence de Pompes Funèbres, mais aussi car je me suis rendu compte dans ma recherche qu’il y avait un réel manque de conseils et de services sur le territoire français concernant ces véhicules.

Aujourd’hui l’entreprise Rivaud travaille en partenariat avec plusieurs fournisseurs européens ce qui nous permis d’élargir notre gamme de voitures et de pouvoir proposer des véhicules neufs ou occasions en limousines ou en fourgons.

Le Salon du Funéraire Paris et vous :

Le Salon du Funéraire est pour nous LE rendez-vous annuel à ne pas manquer. Tout d’abord parce qu’il nous permet évidemment de rencontrer un large panel de Pompes Funèbres susceptibles d’être intéressées par l’acquisition d’une limousine ou d’un corbillard mais c’est également pour nous l’occasion de revoir des confrères ayant déjà fait appel à nos services. Il est toujours intéressant pour nous de connaître l’impact de nos véhicules sur leurs cérémonies.

Enfin, il y a les fournisseurs avec qui nous travaillons aussi en tant que Pompes Funèbres et que nous avons toujours beaucoup de plaisir à croiser sur leurs stands.

Pour ce qui est de l’organisation du Salon, à ce jour nous savons avec quasi-certitude quels véhicules nous allons présenter, d’autant plus que 2017 a été une année riche en nouveautés pour RIVAUD grâce à de nouveaux partenariats.

Les curieux attirés par la nouveauté viendront forcément nous voir! Et pour les plus indécis, nous avons un atout de taille qui assure du trafic sur notre stand. Il s’agit de notre signature régionale : Picon bière, vin blanc, crémant d’Alsace et bretzels !

Le salon, la 30ème édition :

Le fait que le Salon se tienne à nouveau au Bourget ne change pas grand-chose pour nous d’un point de vue géographique. Il est vrai qu’en 2015 on sentait que la menace des attentats planait mais au final, les personnes qui souhaitent venir au Salon se déplacent malgré tout, qu’il se tienne à Villepinte ou au Bourget.

Pour l’instant notre emplacement n’est pas fixe donc je ne peux pas vous dire qui seront nos voisins de stand mais peu importe, la bonne ambiance sera forcément au rendez-vous comme à chaque fois !

Pour que ce 30ème Salon du Funéraire soit une réussite, il faut que les visiteurs viennent nombreux et y trouvent leur compte à travers une large représentation de fournisseurs du funéraire (plaques, fleurs, articles funéraires, marbrerie, thanatopraxie, contrats obsèques…)

S’ils pouvaient rentrer chez eux au volant d’un véhicule RIVAUD, ce serait encore mieux !!

En quelques mots …

Le Salon du Funéraire pour vous c’est : THE place to be

3 jours de salon, sportif ou détente ? : Détente

Tous ces exposants c’est, concurrence ou convivialité ? : Concurrence : un peu Convivialité : beaucoup

La 30 ème édition c’est l’occasion de dire un petit mot aux organisateurs :

Merci de permettre aux professionnels du funéraire de se réunir depuis si longtemps. Que cela continue ainsi pendant encore de nombreuses années.

Retrouvez RIVAUD au salon du funéraire Paris 2017

Stand: K42

Responsable : Benjamin Rivaud

3 Rue des Saules

67170 WINGERSHEIM Les 4 Bans

Téléphone: 03.88.51.26.29

Adresse mail: benjamin.rivaud@orange.fr

Site Internet: http://benjamin-rivaud.com/

Page Facebook: RIVAUD