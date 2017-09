Sabrina Lavolot, Nova formation et sa session de thanatopraxie

Sabrina Lavolot est responsable formation en thanatopraxie chez Nova formation. Depuis un an maintenant elle mène les futurs aspirants thanatopracteurs vers leur objectif. Une année riche d’enseignement où l’engouement ne faiblit pas. Et pour cause, la qualité des enseignements dispensés par Nova formation attire de plus en plus.

Sarah, Funéraire Info : Nova en est combien de formations de thanatopracteurs ?

Il s’agit maintenant de notre 3ème groupe en formation, et donc du dernier pour cette année.

Sarah, Funéraire Info : Un an après l’ouverture de cette session de thanatopraxie, quel bilan en tires tu ?

Sabrina Lavolot : Cette année de lancement a été satisfaisante. En effet grâce à la réputation de NOVA FORMATION sur les formations funéraires, la thanatopraxie est apparue comme une évidence et a entraîné de nombreuses sollicitations. De plus notre volonté de réduire les sessions à 15 élèves pour assurer un suivi personnalisé et faciliter les échanges entre intervenants et stagiaires a été bénéfique au niveau pédagogique. La qualité des intervenants et des supports de cours contribue grandement à former nos étudiants pour le concours mais aussi à les préparer à leur vie professionnelle future. Enfin, étant désormais certifié NF214 par l’AFNOR, cette année a été riche en évolution de nos outils pédagogiques, tout particulièrement pour l’évaluation des acquis de compétences. La réactivité et le conseil sur les dossiers de financement de chaque formation sont également un réel élément de satisfaction pour l’ensemble de l’équipe.

Sarah, Funéraire Info : Le métier suscite t il toujours le même engouement ?

Sabrina Lavolot : Encore méconnu, ce métier suscite de nombreuses interrogations de la part des candidats. L’engouement est toujours présent comme en atteste le nombre grandissant d’appels téléphoniques et d’entretiens individuels. Malgré cela, il me semble très important d’être transparent et précis quant à la réalité du métier afin que les personnes formées soient pleinement conscientes de leurs choix et objectifs de carrière, et que l’on puisse les aider à y parvenir.

Sarah, Funéraire Info : Quels sont les profils rencontrés ?

Sabrina Lavolot : Les profils sont très divers. Tout âge confondu, les parcours sont malgré tout souvent similaires. Nous constatons que beaucoup d’aides soignantes, d’infirmières ou d’étudiants en médecine se réorientent vers la thanatopraxie. Quelques conseillers funéraires viennent également suivre le cursus, motivés par ce métier après l’avoir côtoyé dans leur quotidien professionnel. Le dénominateur commun est bien souvent le fait de prendre soin des défunts tout en aidant dans l’ombre les proches en deuil.

Sarah, Funéraire Info : On parle depuis quelques années de la féminisation du métier, est-ce quelque chose que tu remarques également ?

Sabrina Lavolot : La féminisation avait commencé il y a plusieurs années mais effectivement elle s’intensifie aujourd’hui. Il y a encore du travail à faire sur l’accessibilité au métier des femmes pour des raisons de port de charges lourdes, ou de grossesse entre autres. On doit néanmoins avouer que la profession n’a eu d’autres choix que de se féminiser compte tenu du nombre de candidates reçues chaque année et aussi compétentes que nos confrères masculins.

Sarah, Funéraire Info : Décrets et arrêtés ont rythmé l’année, les polémiques ne s’amenuisent pas, entre le nouveau certificat de décès (sur la partie complémentaire suite à l’autopsie en cas d’obstacles médico légal, les soins sur les personnes porteurs du VIH, les soins à domicile, le droit de retrait, etc) , comment appliquer cela à la formation ?

Sabrina Lavolot : Au niveau de la formation, je pense qu’il faut continuer la prévention, encourager le port de l’EPI (Equipement de Protection Individuel) et bien faire comprendre les risques d’AES (Accident d’Exposition au Sang) ainsi que le comportement à adopter lors de ce genre de situations. Par ailleurs la loi doit être appliquée donc en terme de réglementation funéraire, il s’agit simplement de transmettre les informations. En ce qui concerne la polémique, nous sommes là pour former, informer, préparer à un métier, pas pour émettre un avis qui influencerait des personnes en voie d’être thanatopracteurs, et donc les priver d’une réflexion et d’une opinion propre. Les cours sur la microbiologie, la sécurité sanitaire et la réglementation leur permettront de se faire leur avis, que je laisse à leur discrétion.

Sarah, Funéraire Info : Comment ces nouvelles dispositions sont accueillies par les futurs aspirants ? Sont ils réellement conscients de cela ?

Sabrina Lavolot : Ces nouvelles dispositions déclenchent beaucoup d’interrogations chez les candidats. En effet beaucoup d’informations plus ou moins fondées circulent dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux. J’essaie de les amener à prendre en considération uniquement le texte de loi tel qu’il est écrit et nos intervenants en médecine (spécialisés en biologie cellulaire) prennent également le temps de répondre à leurs questions et inquiétudes. La compréhension des risques, expliqués notamment dans les matières enseignées est obligatoire pour le concours, et aide grandement à une réelle prise de conscience sur ces questions.

Information complémentaire utile de Sabrina LAVOLOT :

Après s’être renseignés auprès du ministère de la santé, nous venons d’apprendre que les inscriptions au concours de thanatopraxie débuteront en novembre 2017 pour un passage du concours théorique courant janvier 2018.

