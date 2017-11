Taxe sur la mort, restauration…au menu du réveil funéraire du mardi 28 novembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mardi 28 novembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Taxe sur la mort

Aucun impôt n’est populaire. Mais le plus détesté de tous est la taxe sur les successions, écrit The Economist. Et l’hostilité contre « la taxe sur la mort », comme l’appellent les Américains, est plus forte chez les contribuables les moins favorisés. « Tout politicien a intérêt à saisir une occasion de s’attirer des électeurs dès qu’il en perçoit une », poursuit l’hebdomadaire. Ainsi aux Etats-Unis, la chambre des Représentants vient de passer un projet visant à abolir d’ici à 2025 « la taxe sur la mort ».

Hostilité

Dans un quartier proche du cimetière de La Ciotat, une chambre funéraire doit être aménagée au rez-de-chaussée d’un immeuble. Les habitants et la mairie s’y opposent mais l’Etat a donné l’autorisation. Un bras de fer est engagé et va se poursuivre devant les tribunaux.

Restauration

En amont du centenaire de l’armistice, le Souvenir français s’attache à restaurer les tombes et monuments rendant hommage aux victimes militaires et civiles de la Grande Guerre.

Hommage inventé

Dans « La France a un incroyable talent », sur M6, un adolescent avait interprété une chanson en hommage à un ami disparu au Bataclan. Une invention.

Salon Funéraire, le point de vue d’Eric

3 jours de fête au Bourget ! Le Salon Funéraire Paris 2017 vient de fermer ses portes et nous avons encore tous dans nos yeux des images inoubliables de cette édition… et mal aux jambes. La filière funéraire se porte bien et l’évolution de cette industrie était bien visible.

Salon Funéraire, le point de vue de Mélanie

Trois jours de salon intenses s’achèvent, et l’édition du salon du Funéraire 2017 est un grand cru ! A Funéraire Info nous avons parcouru les allées pour rencontrer les exposants, Eric s’est fait son fer de lance de vous présenter en direct les exposants via de nombreux live sur Facebook qui en ont entraîné de nombreux autres. Retour sur les temps forts, les exposants, les produits marquants.

Salon Funéraire, le point de vue de Sarah

Je plaide coupable, je suis probablement responsable de l’usure des sols lors de cette 30 ème édition du salon funéraire tant j’ai parcouru les allées à votre rencontre, exposants, et visiteurs. Des choses j’en ai vu et entendu et vais même vous fournir un compte rendu en vidéo tant j’ai de choses à dire. Dans l’œil de Funéraire Info et plus modestement, le mien. Allez venez, petite visite guidée rétrospective.

