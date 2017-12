Thanatopraxie : Rencontre avec Nicolas Delestre à Lille

Un proverbe allemand de 1876 dit : “La connaissance est le premier pas vers l’amélioration”. C’est convaincu par cette citation que, le 30 novembre dernier, je me suis rendu à la librairie Meura de Lille située au numéro 25 de la rue Valmy. Cette dernière, spécialisée dans les sciences humaines, recevait pour l’occasion, Nicolas Delestre.

Nicolas est bien connu des lecteurs de funéraire-info. Spécialiste avéré de l’histoire de la conservation des corps et directeur du site embaumement.com, ce dernier occupe depuis deux ans le poste de secrétaire général de l’Ecole Française de Thanatoplastie et a intégré à la même période l’équipe pédagogique d’AFITT où il enseigne sa matière aux étudiants en thanatopraxie.

“La petite histoire de l’embaumement en Europe au 19ème siècle” par Nicolas Delestre



Lors de cette conférence lilloise, Nicolas est revenu sur ce qui a fait le succès de son dernier livre intitulé “La petite histoire de l’embaumement en Europe au 19ème siècle” paru aux éditions du Murmure.

Il nous a en effet tracé (ou retracé) le portrait de ceux qui ont, au fil des siècles, contribué à faire de la thanatopraxie ce qu’elle est aujourd’hui. Des origines de l’embaumement aux techniques contemporaines en passant par les techniques des Docteurs Tranchina et Sucquet sans oublier quelques méthodes plus controversées comme l’anthropo-taxidermie et/ou l’anthropoplastie galvanique des docteurs Mayor et Variot.

C’est non sans une petite note d’humour que Nicolas a réussi à capter une assemblée composée de personnes étrangères au milieu du funéraire et de la thanatopraxie. Il faut avouer que lorsqu’on l’entend s’exprimer sur le sujet, on ressent la passion qui l’anime aussi bien quand il nous parle d’”El Negro”, l’Espagnol empaillé que des restes momifiés de la petite Rosalia Lombardo.

Enfin, un des éléments les plus marquant de cette soirée fut sans doute l’échange entre Nicolas et l’assemblée. De mon point de vue de professionnel, j’ai été surpris de voir à quel point l’art de l’embaumement (et son histoire) intéressent même un public de non initiés. Les questions ont été nombreuses, intéressantes et partagées, de quoi passer une excellente fin de séance riche et enrichissante.

Pour ceux et celles qui n’auront pas eu la chance de rencontrer Nicolas Delestre lors de sa tournée de conférences et dédicaces, sachez que la petite histoire de l’embaumement est encore disponible chez les libraires et revendeurs et que son prochain opus, “les imputrescibles”, sera en vente à partir de février prochain chez le même éditeur.

Mickaël CURTI

Ce sont des sources précieuses, pour les archéologues et les anthropologues funéraires, permettant ainsi de mieux connaître chaque civilisation. Mais dans la longue histoire du traitement réservé au « corps mort », de l’Antiquité à nos jours, l’embaumement y occupe une place centrale.