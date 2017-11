Face aux résultats lamentables de ses élèves, un enseignant créé le buzz sur les réseaux sociaux en entrant en salle de classe dans un cercueil. Plus besoin de mot pour expliquer ainsi que les notes décevantes de ses élèves avaient fini par l’achever.

Il y a des matins qui sont plus sympas que d’autres lorsque je dois venir vous parler de l’actualité en France et à l’étranger. L’histoire se déroule aux Etats-Unis et nous est rapportée pour le quotidien



The Independent. Certains professeurs s’acharnent pour enseigner ne serait-ce que les bases à leurs élèves. Moi qui suis abonnée à la page Prof de l’être, je peux vous assurer que parfois, l’on s’amuse bien. Si certains enseignants, s’énervent, sévissent punissent, d’autres préfèrent baisser les bras face à la nonchalance et à la mauvaise volonté de certains étudiants. Une façon ludique, imaginative et qui on l’espère suscitera une résurrection de la part des élèves face à leur test auquel ils ont lamentablement échoué.

Mais cet enseignant opte pour une toute autre stratégie en entrant dans la salle de classe en cercueil. La photo est arrivée sur Twitter par un élève, Mario. Elle était sous-titrée : «Mon professeur a réellement amené un cercueil en classe pour dire: «Les résultats de votre test m’ont tué», a-t-il écrit, visiblement très amusé, même si la vue du cercueil a pour le moins suscité l’effroi à son arrivée.

Cette publication a entrainé un torrent de réactions, la plupart des internautes étant en admiration devant ce prof hors du commun. Voici le palmarès des photos et commentaires en référence.

Certains, comme moi d’ailleurs, se demandent comment le professeur s’est procuré le cercueil. Des détails techniques et des questions qui n’enlèvent rien à la prouesse imaginative de cet enseignant, qui derrière le maquillage de son décès, montre à quel point il s’intéresse au devenir de ses étudiants. Un exemple à suivre pour toute la profession.