Yvette Horner, peste bubonique… L’actualité du mardi 12 juin 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du 12 juin 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

La célèbre accordéoniste Yvette Horner est décédée à l’âge de 95 ans

La célèbre accordéoniste Yvette Horner est décédée lundi à l’âge de 95 ans à Courbevoie, a annoncé son agent.

Yvette Horner, nom de scène d’Yvette Hornère, née le 22 septembre 1922 à Tarbes et morte le 11 juin 2018 à Courbevoie, est une accordéoniste, pianiste et compositrice française

« Elle n’était pas malade. Elle est morte des suites d’une vie bien remplie », a commenté Jean-Pierre Brun. Yvette Horner, qui aurait eu 96 ans le 22 septembre, avait commencé sa carrière en 1947 et a donné son dernier concert en 2011, selon la même source.

Sa discographie compte 150 disques, dont les ventes ont atteint les 30 millions d’exemplaires… La date des obsèques et de l’enterrement d’Yvette Horner sera fixée ultérieurement.

Peste bubonique

La peste bubonique fait des ravages chez l’homme depuis au moins 4.000 ans, les scientifiques ont identifié deux victimes de la peste vieilles de 3.800 dans la région de Samara en Russie.

Leur découverte « repousse de 1.000 ans l’âge supposé de la peste bubonique ». Des scientifiques ont montré que la maladie fait des ravages chez l’homme depuis quatre millénaires.

Ils ont identifié la peste comme cause de la mort sur deux corps enterrés depuis 3.800 ans, dans la région de Samara (Russie), entre Moscou et la frontière kazakhe.

Mort de l’acteur Jackson Odell

Surtout connu pour ses rôles dans Modern Family et Les Goldberg. , l’acteur Jackson Odell a été été retrouvé mort, ce 8 juin, dans sa villa de Californie. Il avait seulement 20 ans.

Deux fillettes découvertes mortes dans une caserne de gendarmerie

Deux petites filles, deux sœurs âgées de 3 et 5 ans, ont été découvertes mortes par leur mère dimanche vers 18h dans leur lit de l’appartement situé à l’arrière de la brigade de gendarmerie de Limonest rapportent nos confrères du Progrès.

Leur mère a été placée en garde à vue ce lundi soir. Les autopsies réalisées dans l’après-midi n’ont pas permis de déterminer les causes de la mort des deux enfants, selon une source proche de l’enquête, qui a précisé que des analyses toxicologiques étaient en cours.